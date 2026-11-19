Sébastien Lecornu estime que le "niveau de menace" en matière d'attaques informatiques est "particulièrement grave et inédit". "Rien ne laisse à penser, d'ailleurs, que les choses vont s'arranger", ajoute le Premier ministre lors d'une conférence de presse, à l'issue d'une réunion interministérielle relative à la cybersécurité au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN), dans un contexte de pannes et d'attaques informatiques à répétition.
La menace cyber est à un niveau "grave et inédit", dit Lecornu
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