La légende du jazz, Manu Dibango est décédé du coronavirus à l'âge de 86 ans

France 24 • 24/03/2020 à 14:29

Atteint par le Covid-19, l'artiste camerounais Manu Dibango est mort mardi matin à l'âge de 86 ans des suites de la maladie, a annoncé sa famille. La discographie de la légende du jazz raconte à elle seule toute une histoire de la musique d'après-guerre et de la décolonisation. Le géant de la musique camerounaise, le chanteur et saxophoniste né Emmanuel N'Djoké Dibango, plus connu sous le nom de Manu Dibango, est décédé mardi 24 mars, des suites du coronavirus. "C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons la disparition de Manu Dibango, notre Papy Groove, survenue le 24 mars 2020 à l'âge de 86 ans, des suites du covid 19", peut-on lire dans un communiqué sur sa page Facebook officiel. Sa contamination au Covid-19 avait été annoncée le 18 mars dernier. "Les obsèques auront lieu dans la stricte intimité familiale, et un hommage lui sera rendu ultérieurement dès que possible", précise ses proches dans ce communiqué.