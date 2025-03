information fournie par AFP Video • 09/03/2025 à 15:13

Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de Jordanie, de Syrie, d'Irak, du Liban et de Turquie se réunissent dans la capitale jordanienne Amman pour discuter de la coopération dans la lutte contre le terrorisme, la contrebande d'armes et le trafic de drogue dans la région. IMAGES