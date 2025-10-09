Des Gazaouis exprimaient leur joie mercredi soir après que le Hamas et Israël, sous pression de Donald Trump, soient parvenues à un accord sur un cessez-le-feu et la libération des otages de Gaza.
La joie de jeunes à Gaza suite à l'accord entre le Hamas et Israël
