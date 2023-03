information fournie par AFP Video • 25/03/2023 à 17:55

Quel est l'opéra le plus approprié à voir en pleines tensions entre Washington et Pékin? "Nixon in China", chef d'oeuvre de John Adams, arrive à l'Opéra de Paris, avec une résonance particulière. Devenu un classique aux Etats-Unis depuis sa création en 1987, soit quinze ans après la visite historique du président américain en Chine, cet opéra avait connu des débuts controversés.