La Goutte d'Or, bouillonnante "petite Afrique" de Paris

AFP Video • 06/08/2020 à 16:11

C'est un quartier à deux pas du célèbre Montmartre et du Sacré-Coeur. Un quartier qualifié en son temps de "no-go zone" par la chaîne Fox News. Mais la bouillonnante "petite Afrique" de Paris et une terre de création qui attire aussi touristes, entrepreneurs et universitaires, séduits par sa diversité et son histoire.