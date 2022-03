La future fusée lunaire de la Nasa fait son premier déplacement... vers une aire de lancement

information fournie par AFP Video • 18/03/2022 à 15:40

La nouvelle fusée géante de la Nasa a commencé jeudi son premier déplacement vers une aire de lancement, où elle subira une batterie de tests qui doivent l'amener à s'envoler vers la Lune cet été. La fusée SLS a quitté le bâtiment d'assemblage du Centre spatial Kennedy en Floride vers 17H47 (21H47 GMT) et doit mettre onze longues heures à rejoindre, portée par un énorme engin à chenilles, le légendaire complexe de tir 39B, situé à un peu plus de six kilomètres de là.