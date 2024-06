information fournie par AFP Video • 06/06/2024 à 16:26

La fusée Starship de SpaceX, la plus grande et plus puissante du monde, a décollé jeudi du Texas pour un quatrième vol d'essai ayant pour objectif d'effectuer, au bout d'environ une heure de vol, un retour dans l'atmosphère terrestre mieux contrôlé que lors des précédents tests, terminés par des explosions.