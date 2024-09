information fournie par AFP Video • 22/09/2024 à 10:07

La fumée s'élève au-dessus du village de Khiam, dans le sud du Liban, après une frappe israélienne. Les échanges de tirs transfrontaliers, quotidiens depuis des mois entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste Hezbollah au Liban, sont de plus en plus fréquents et intenses.