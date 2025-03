information fournie par AFP Video • 17/03/2025 à 14:02

Emmanuel Macron déclare que la France et le Canada sont des "puissances de paix" et des "alliés fiables" qui continueront à exiger de la Russie des "engagements clairs" pour une "paix durable" en Ukraine et la "sécurité de l'Europe toute entière". SONORE