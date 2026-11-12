La Fed pourrait-elle frapper trop fort ?

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Alors que l'économie américaine continue d'afficher une croissance solide et un marché du travail particulièrement résistant, la Réserve fédérale reste confrontée à une inflation qui demeure supérieure à son objectif. Entre baisse récente des taux longs, recul du pétrole et possibilité d'un nouveau relèvement des taux directeurs, les investisseurs s'interrogent sur le risque d'un excès de fermeté de la banque centrale américaine. La question est désormais de savoir si la Fed peut encore durcir sa politique monétaire sans fragiliser l'économie et les marchés financiers. L'analyse de Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie chez CPR Asset Management,