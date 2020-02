La difficile relation entre Rwanda et Ouganda montre des signes d'amélioration

France 24 • 21/02/2020 à 11:01

Depuis des mois, Rwanda et Ouganda s'accusent mutuellement de déstabilisation. Mais la donne semble évoluer vers un apaisement des tensions. Sous la houlette de l'Angola et de la République démocratique du Congo, Kigali et Kampala ont fait des progrès. Des prisonniers ont été libérés de part et d'autre. Reste néanmoins à restaurer la confiance - d'autant que ce conflit a des conséquences importantes sur le plan économique.