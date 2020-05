La dernière super Lune de l'année s'élève au dessus de Londres

AFP Video • 08/05/2020 à 11:14

Les Londoniens se rendent dans un parc pour observer la dernière super Lune de 2020. Le phénomène astronomique se produit lorsque la Lune se trouve au point le plus proche de la Terre et est à l'opposé du soleil qui se trouve alors à l'autre bout de la planète bleue. La Lune apparaît alors plus grosse et brillante qu'à l'accoutumée. En mai on l'appelle la "super Lune des fleurs" en référence à la floraison printanière.