information fournie par AFP Video • 25/07/2024 à 09:41

La délégation d'athlètes et d'autorités du Comité olympique palestinien arrive à l'aéroport Charles de Gaulle pour rejoindre l'équipe qui participera aux Jeux de Paris 2024 et y rejoindre le reste de l'équipe. Des militants et des sympathisants les accueillent avec des chants et des drapeaux. IMAGES