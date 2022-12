information fournie par France 24 • 18/12/2022 à 07:27

Les Croates remportent la 3ème place du mondial. Un match qui a commencé fort, avec deux buts à la 7ème et à la 9ème minute. L'un est signé Guardiol pour la Croatie, d'une somptueuse tête plongeante. Il est suivi par un but d'Achraf Dari, qui égalise lui aussi d'un but de la tête. C'est ensuite Mislav Orsic qui fait la différence à la 42ème minute.