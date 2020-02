"La Cravate" : dans la tête d'un militant du Front national

France 24 • 05/02/2020 à 16:21

Pour ce numéro 100% cinéma, Thomas Baurez et Vincent Roux reçoivent les réalisateurs de "La Cravate", Etienne Chaillou et Mathias Théry. Ce documentaire suit les pas de Bastien, un jeune militant de ce qui était encore le Front national, durant la campagne présidentielle de 2017. Ils racontent les racines de son engagement, les blessures de sa jeunesse, et sa déception face aux coulisses de la politique.