La Corée du Nord fête les 77 ans de la fondation du Parti du travail de Corée

information fournie par AFP Video • 10/10/2022 à 15:32

Des habitants et des militaires de Pyongyang déposent des fleurs devant les statues de Kim Il Sung et de Kim Jong Il pour célèbrer le 77e anniversaire de la fondation du Parti du travail de Corée. Le même jour, la Corée du Nord a affirmé avoir simulé des frappes "nucléaires tactiques" ces deux dernières semaines, personnellement supervisées par le dirigeant Kim Jong Un, en réponse à la "menace militaire" posée selon elle par les Etats-Unis et leurs alliés dans la région.