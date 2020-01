La contamination de l'eau courante au Brésil suscite l'inquiétude

France 24 • 23/01/2020 à 10:53

Depuis le début du mois de janvier, des milliers d'habitants de Rio font face à une crise de l'eau courante : elle est trouble et malodorante dans de nombreux quartiers de la ville. En cause : la présence en quantité anormale de géosmine, une substance produite par des micro-algues qui prolifèrent dans l'eau. Les autorités locales et la compagnie en charge de la distribution assurent qu'il n'y a rien de dangereux mais de nombreux habitants ayant bu l'eau du robinet, même filtrée, se sont plaints de nausées et de maux de ventre. Reportage de Fanny Lothaire et Pierre Le Duff.