information fournie par AFP Video • 27/09/2022 à 08:07

Le Venezuela et la Colombie rouvrent leur frontière aux véhicules de transport de marchandises, après sept ans de fermeture partielle et trois de fermeture totale. Pour l'occasion, une cérémonie s'est déroulée en présence du président colombien Gustavo Petro et du ministre vénézuélien des Transports Ramon Velasquez.