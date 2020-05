La Chine s'engage à faire du vaccin contre le Covid-19 un "bien public mondial" dès qu'il sera prêt

AFP Video • 18/05/2020 à 18:05

Le président chinois Xi Ping déclare à l'Assemblée mondiale de la santé qu'une fois mis au point, le vaccin chinois contre le Covid-19 sera un "bien public mondial." La Chine a cinq vaccins potentiels en cours d'essais cliniques alors que les pays luttent pour trouver une solution face au virus, qui a tué plus de 315 000 personnes dans le monde. Dans son discours, l'homme fort de Pékin défend l'ouverture et la transparence de la Chine dans la gestion de la crise sanitaire, et annonce un fonds de 2 milliards de dollars en deux ans pour aider les pays touchés par la pandémie.