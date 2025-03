La Chine promet des mesures en réponse aux droits de douane américains sur l'acier

information fournie par AFP Video • 12/03/2025 à 16:23

La Chine s'est engagée à prendre "toutes les mesures nécessaires" pour protéger ses intérêts, en réponse aux droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium devenus effectifs mercredi. "Les actions des Etats-Unis violent gravement les règles" de l'Organisation mondiale du commerce et "endommagent gravement le système d'échange multilatéral", déclare Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse régulière, ajoutant que Pékin prendrait "toutes les mesures nécessaires pour protéger ses droits et intérêts légitimes".