La Chine impose des restrictions de déplacement dans une ville loin de l'épicentre du coronavirus

AFP Video • 05/02/2020 à 08:38

Après la mise en quarantaine de facto de Wuhan et de la province du Hubei (centre), épicentre du nouveau coronavirus, un nombre grandissant de villes de l'est de la Chine --dont la métropole économique de Hangzhou-- imposent des restrictions de déplacement à leurs habitants pour lutter contre la propagation du virus. Seule une personne par foyer est autorisée à sortir tous les deux jours pour se réapprovisionner. Hangzhou (plus de 200 cas rapportés) est une métropole économique et touristique à environ 150 kilomètres de Shanghai, des barrières de couleur verte bloquent les avenues menant au siège du géant chinois du commerce en ligne Alibaba.