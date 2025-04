information fournie par France 24 • 11/04/2025 à 13:53

Le film "La Cache" vient de sortir au cinéma en France. Présenté à la sélection officielle au festival de la Berlinale, c'est l'adaptation libre signée Lionel Baier du livre éponyme de l'écrivain et journaliste Christophe Boltanski. Une chronique familiale tendre et souvent déjantée, drôle et sérieuse à la fois. On suit quelques jours dans la vie d'un cocon familial étonnant et attachant riche de ses quatre générations, celui des Boltanski, à travers le regard et la voix off du jeune Christophe.