La branche médicale du chinois JD.com fait son entrée en bourse

AFP Video • 08/12/2020 à 09:20

Les dirigeants de JD Health, la branche médicale du site chinois JD.com, sonnent le gong à Pékin pour marquer leur entrée en bourse sur le marché de Hong Kong. JD Health soared 34 percent in the first few minutes of its debut after raising HK$27 billion ($3.5 billion) in an initial public offering.