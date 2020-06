La Birmanie et la Thaïlande brûlent d'énormes tas de stupéfiants saisis

AFP Video • 26/06/2020 à 15:56

La police antidrogue birmane et thaïlandaise brûle d'énormes tas de stupéfiants pour marquer la Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogues. La Thaïlande est une plaque tournante du trafic en provenance du "Triangle d'Or", et principalement de laboratoires en Birmanie, la drogue est vendue sur le marché local ou à l'étranger, jusqu'en Australie, Nouvelle-Zélande et au Japon.