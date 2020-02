La Berlinale, un festival engagé

France 24 • 27/02/2020 à 15:50

Nous vous proposons une émission spéciale sur la Berlinale, premier festival de cinéma de l'année en Europe, qui s'est ouvert le 20 février et se tient jusqu'au 1er mars dans la capitale allemande. Réputé pour faire la part belle aux films politiques et aux découvertes, le festival se distingue aussi par la place qu'il accorde aux femmes. Cette année, un tiers des films en lice pour l'Ours d'or sont réalisés par des femmes et la programmation fait largement écho aux questions soulevées par le mouvement #Metoo.