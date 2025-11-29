 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Ukraine revendique l'attaque de deux pétroliers de la flotte fantôme russe en mer Noire

information fournie par AFP Video 29/11/2025 à 18:28

L'Ukraine a revendiqué samedi l'attaque de deux pétroliers en mer Noire, disant avoir frappé avec des drones navals des navires de la "flotte fantôme russe" utilisée par Moscou pour contourner les sanctions occidentales.

Guerre en Ukraine
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Indonésie: le bilan des inondations dépasse 200 morts

information fournie par AFP Video 09:57
2

Cisjordanie: des soldats israéliens tirent sur des Palestiniens semblant se rendre

information fournie par AFP Video 09:56
3
3

Ilidio Vieira Té nommé premier ministre, la vie reprend son cours à Bissau

information fournie par France 24 28 nov.
4

Port-au-Prince Cotonou – Un roman sur les liens oubliés entre Haïti et l’Afrique

information fournie par France 24 28 nov.
5

Attention aux vidéos IA hyperréalistes montrant de fausses victimes du conflit au Soudan

information fournie par France 24 28 nov.
6

Maxime Prévot : "Saisir les avoirs gelés russes implique un risque juridique pour la Belgique"

information fournie par France 24 28 nov.
7

Top 5 IA du 28/11/2025

information fournie par Libertify 05:00
8

Le pape Léon XIV rencontre les chefs des Églises en Turquie

information fournie par AFP Video 18:25
1

A Paris, une manifestation contre les violences faites aux femmes

information fournie par AFP Video 22 nov.
2

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
3

Une solution de dons dématérialisés aux sans-abris lancée à Lille

information fournie par AFP Video 23 nov.
4

Des Brésiliens célèbrent la détention de l'ex-président Jair Bolsonaro

information fournie par AFP Video 23 nov.
5

La neige commence à fondre à Paris, près de la butte Montmartre

information fournie par AFP Video 23 nov.
6

Neige à Paris: de la luge à Montmartre et des bonhommes de neige

information fournie par AFP Video 23 nov.
7

Episode hivernal: fin de la vigilance orange sur l'ensemble du territoire

information fournie par AFP 23 nov.
8

Images après une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 23 nov.
1

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
2

Cyberattaques, bad buzz, tensions sociales : comment l’IA transforme la gestion de crise

information fournie par Ecorama 21 nov.
3

Raphaël Gorgé (PDG d’Exail Technologies) : "Nous sommes plutôt moins valorisés que nos pairs dans le domaine de la Défense !"

information fournie par Ecorama 20 nov.
4
4

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
5

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
6

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
7

Marchés tokenisés et actifs alternatifs : de nouvelles frontières pour les investisseurs ?

information fournie par Boursorama 26 nov.
8

Les Français épargnent-ils trop ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
9

1 commentaire

  • 18:57

    Mais c'est super intelligent d'attaquer des pétroliers à coup de "missile", merci les marées noires, et on aide ça?

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank