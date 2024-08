information fournie par AFP Video • 23/08/2024 à 18:53

Les représentants des gouvernements ukrainien et indien signent des documents de coopération entre les deux pays lors de la visite historique du Premier ministre indien Narendra Modi à Kiev. En présence du Premier ministre Modi et du président ukrainien Volodymyr Zelensky, les représentants de leurs pays ont signé quatre documents entre l'Ukraine et l'Inde, concernant les relations médicales, agricoles, humanitaires et la coopération culturelle.0 IMAGES