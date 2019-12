"L'UE doit lutter contre les pratiques mafieuses qui rongent certains États"

France 24 • 04/12/2019 à 08:22

Dans la presse, ce mercredi 4 décembre, la pression croissante exercée sur le Premier ministre maltais pour qu'il démissionne immédiatement. Le sommet de l'OTAN et les divergences entre la France et les États-Unis d'une part, la France et la Turquie d'autre part. Et une bonne nouvelle pour les neurones.