Jamais il n'y avait eu autant de site d'orpaillage illégal en Guyane. 239 ont été recensés lors du dernier survol du département en août. La faute aux cours de l'or. Le prix du gramme a été multiplié par 3 en quelques années. Les dégâts sur l'environnement et la santé des Guyanais sont considérables et les autorités ne parviennent pas à endiguer le problème. Des habitants et ONG ont attaqué l'État français en "carence fautive". Déboutés en mai dernier, ils ont fait appel.
L'orpaillage illégal atteint des niveaux record en Guyane française
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