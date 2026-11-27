En Guyane, le nombre de sites aurifères illégaux est en forte hausse dans le parc amazonien : 26 % de plus en à peine dix mois. Pour lutter contre ce phénomène, l'armée lance l'opération Makandi à Grand-Santi (à la frontière avec le Suriname) où l'exploitation illégale de l'or se fait au grand jour.
L'orpaillage clandestin atteint un niveau inédit en Guyane
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