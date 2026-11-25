La cheffe de l'opposition vénézuélienne, María Corina Machado, est accueillie par les cris "Liberté ! Liberté !" des étudiants, à son arrivée à l'Université centrale du Venezuela (UCV) de Caracas où elle va adresser un "discours à la Nation". Il s'agit du premier événement de masse de Maria Corina Machado, prix Nobel de la Paix, depuis son retour surprise qui avait attiré des foules en octobre au terme de dix mois d'exil. IMAGES
L'opposante Machado accueillie aux cris de "Liberté !" à l'Université centrale du Venezuela
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