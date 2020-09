L'OMS veut 120 millions de tests rapides pour les pays démunis

AFP Video • 29/09/2020 à 01:33

Les pays les plus démunis pourront avoir accès à 120 millions de tests Covid-19 rapides et peu onéreux dans les six prochains mois, promettent l'OMS et ses partenaires, mais à condition de trouver les fonds. Ces tests rapides antigéniques "donnent des résultats en approximativement 15 à 30 minutes, plutôt que plusieurs heures voire plusieurs jours, à un prix moins élevé et avec de l'équipement moins sophistiqué", souligne le directeur général de l'OMS.