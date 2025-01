information fournie par AFP Video • 24/01/2025 à 12:32

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et Dubai Humanitarian envoient 67 tonnes de kits de santé de première nécessité dans la bande de Gaza, alors que des centaines de camions d'aides humanitaires, de carburant, de nourriture et d'équipements sont entrés dans le territoire dévasté depuis l'entrée en vigueur de la trêve entre Israël et le Hamas. IMAGES