L'ombre du Covid-19 plane sur la coupe d'Afrique des Nations, un stricte protocole mis en place

information fournie par France 24 • 07/01/2022 à 11:18

Un protocole sanitaire strict a été mis en place au Cameroun, alors que la CAN débute dans 3 jours. Des jauges ont été mises en place dans les stades, et les supporters devront être entièrement vaccinés et présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, ou un antigénique négatif de moins de 24 heures, pour assister aux matches.