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L'OM bat Lens pour sa cinquième victoire consécutive en Ligue 1

information fournie par France 24 09/11/2026 à 09:34

Marseille a battu Lens (2-1) en clôture de la 10ᵉ journée de Ligue 1. Grâce à ce résultat, l'OM est quatrième du classement.

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