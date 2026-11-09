Marseille a battu Lens (2-1) en clôture de la 10ᵉ journée de Ligue 1. Grâce à ce résultat, l'OM est quatrième du classement.
L'OM bat Lens pour sa cinquième victoire consécutive en Ligue 1
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