"On a quitté cette réunion de manière intersyndicale, et on insiste sur le fait qu'on ne rentrera jamais dans une salle avec l'extrême-droite", déclare la secrétaire générale de l'Unef Manon Moret concernant la réunion de travail avec Sébastien Lecornu pour réformer le système d'orientation Parcoursup qui cristallise la colère de la jeunesse. SONORE
L'intersyndicale de lycéens et étudiants quitte la réunion Parcoursup de Lecornu
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