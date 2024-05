information fournie par AFP Video • 02/05/2024 à 14:46

Les secouristes et l'armée indonésienne procèdent à de nouvelles évacuations des habitants de Tagulandang, une île voisine d'un volcan isolé, car ils craignent que des parties de la montagne tombant dans la mer ne provoquent un tsunami. Le mont Ruang est entré en éruption à trois reprises mardi, projetant de la lave et des cendres à plus de cinq kilomètres dans le ciel et obligeant les autorités à émettre des ordres d'évacuation pour 12.000 habitants.