France 24 • 10/12/2020 à 07:50

A la Une de la presse, ce jeudi 10 décembre, le geste très symbolique, hier soir, des joueurs du PSG et du Basaksehir, pour protester contre le racisme dans la football. Les tensions entre la Turquie et l'Union européenne. Le bras de fer entre le gouvernement et les agriculteurs indiens, et les craintes d'une dérive autoritaire du pouvoir. Et des abeilles drôlement rusées.