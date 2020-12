AFP Video • 29/12/2020 à 16:55

L'Inde recense six personnes - actuellement à l'isolement - qui sont revenues récemment de Grande-Bretagne et sont positives à la nouvelle souche plus infectieuse de Covid-19. L'Inde rejoint ainsi la liste des nations ayant signalé la présence de cette souche mutante, les vols à destination et en provenance du Royaume-Uni ayant été temporairement suspendus depuis la semaine dernière.