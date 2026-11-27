L'intelligence artificielle bouleverse notre monde et la façon dont nous travaillons. Elle peut libérer du temps sur certaines tâches mais aussi remplacer purement et simplement les personnes qui travaillent. Dans une société où le genre détermine bien des aspects de nos vies, l'IA ne présente pas le même risque pour les emplois occupés majoritairement par des hommes que pour ceux tenus par des femmes, constatent Laurence Devillers et Dorianne Denne.
L'IA, atout ou menace pour le travail des femmes ?
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