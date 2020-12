L'hiver, le Canal du Midi se refait une beauté

AFP Video • 09/12/2020 à 16:20

L'hiver est la saison de l'entretien du Canal du Midi pour les 150 agents des Voies Navigables de France (VNF). Vidange et curage des canaux, réparation des écluses, des berges et des chemins de halage: les chantiers se succèdent entre novembre et décembre pour un retour à la navigation dès la fin décembre.