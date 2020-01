"L'héroïne de notre temps": Britney Spears honorée d'une exposition à Los Angeles

AFP Video • 31/01/2020 à 16:04

L'attraction immersive "The Zone" permet aux fans de se glisser dans la peau de Britney Spears. Chacune des dix salles met en scène un clip des meilleurs titres de l'icône de la culture pop. Le décor d'avion reconstitue le clip de "Toxic", l'univers galactique fait référence au titre "Oops...I Did it Again", et la classe d'école rappelle "...Baby One More Time".