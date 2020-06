L'ex-président kirghiz Atambaïev condamné à plus de 11 ans de prison

AFP Video • 23/06/2020 à 16:12

L'ex-président du Kirghizstan Almazbek Atambaïev, jugé pour son rôle dans la libération d'un chef mafieux, est condamné à plus de 11 ans de prison au terme d'un procès considéré comme la conséquence d'une lutte de pouvoir avec son successeur. M. Atambaïev a été condamné par un tribunal de Bichkek, la capitale, à 11 ans et deux mois de prison ainsi qu'au retrait de tous ses titres honorifiques et à la saisie de ses domiciles et entreprises.