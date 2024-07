information fournie par AFP Video • 31/07/2024 à 19:42

L'ancien présentateur de la BBC, Huw Edwards, longtemps le journaliste et présentateur le plus connu de la BBC, quitte le tribunal après avoir plaidé coupable de "réalisation d'images indécentes d'enfants". L'homme de 62 ans, qui a démissionné de la BBC en avril sur « avis médical », six mois après son arrestation initiale, a admis avoir commis les infractions entre décembre 2020 et avril 2022. IMAGES