L'ancien dirigeant nationaliste corse Alain Orsoni, reconverti dans les affaires et ancien-président du club de football d'Ajaccio, a été abattu lundi dans le village de Vero, en Corse-du-Sud, lors des obsèques de sa mère.Vero
L'ex-dirigeant nationaliste Alain Orsoni abattu aux obsèques de sa mère en Corse
