L'évaluation complète des évacués américains de Wuhan pourrait prendre trois jours: officiel

AFP Video • 29/01/2020 à 22:29

Le Dr Chris Braden l'agence de santé publique américaine, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) déclare aux journalistes qu'une évaluation complète du bilan de santé et du risque des évacués américains de Chine pourrait prendre trois jours alors qu'ils viennent de quitter l'épicentre du coronavirus à Wuhan. Plus de 200 américains ont été rapatriés de Chine dans leurs rapatriements.