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Souveraineté énergétique, défense, autonomie numérique, intelligence artificielle ou accès aux matières premières stratégiques : l'Union européenne affiche de fortes ambitions pour réduire ses dépendances. Mais entre contraintes budgétaires, hausse des taux d'intérêt et gouvernance souvent complexe, la capacité de l'Europe à financer et déployer ces priorités reste un défi majeur. La question dépasse désormais les moyens financiers et porte aussi sur la rapidité d'exécution et la coordination entre États membres. L'analyse de Damien Mariette, gérant thématique chez CPR Asset Management, Megatrends présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.