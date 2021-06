France 24 • 11/06/2021 à 12:36

À l'occasion de l'Euro-2021 qui démarre vendredi 11 juin, nous recevons Pierre Dubourg, journaliste spécialiste de football. Il publie "La grande histoire de l'Euro de foot : matchs mythiques, guerre froide et but en or". Il s'agit d'un concentré d'histoire, d'anecdotes, de bons mots autour de ce rendez-vous mythique qu'est le championnat d'Europe de football.