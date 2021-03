AFP Video • 13/03/2021 à 19:16

L'Éthiopie administre ses premières doses de vaccin contre le coronavirus, alors que le ministère de la Santé met en garde contre une augmentation "alarmante" du nombre de cas. Le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique a reçu la semaine dernière 2,2 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca, fabriqué par le Serum Institute of India, et vaccine en priorité les soignants.